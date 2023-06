Dzisiaj mecz Polska - Niemcy! To prawie jak bitwa pod Grunwaldem. No jak tam somsiedzie, cinko idzie? Najlepsze memy kibiców [MEMY]

16 czerwca mecz Polska - Niemcy. Mecz towarzyski, ale bardzo prestiżowy

Dzisiaj (16 czerwca) o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska znów zagra z Niemcami. Będzie to mecz towarzyski, ale dla kibiców to bardzo prestiżowe starcie. I jak zwykle kibice tworzą mnóstwo śmiesznych memów na ten temat. Na memach drużyna Niemiec to Krzyżacy, a kapitan przed meczem zamiast proporczyka wręcza dwa nagie mecze znane z bitwy pod Grunwaldem.

Polska z Niemcami grała w historii już 21 meczów i tylko raz wygrała. Od jedynego 2:0 w eliminacjach do Euro 2016 minęło już dziewięć lat. Dotychczasowy meczów Polska - Niemcy bilans to 1 zwycięstwo, 7 remisów i 13 porażek.

Eliminacje do Euro 2024 nie zaczęły się najlepiej

To były dwa pierwsze nowego selekcjonera Fernando Santosa. Do niedawna prowadził reprezentację Portugalii, a teraz trenuje Polskę. I chyba już zorientował się, jakiej syzyfowej pracy się podjął.

Zobaczcie najśmieszniejsze memy o polskich piłkarzach:

Zastąpił on na stanowisku selekcjonera Czesława Michniewicza, którego kadencja trwała zaledwie 11 miesięcy. Polska pod wodzą Czesława Michniewicza awansowała do 1/8 mistrzostw świata Katar 2022, ale dzięki skrajnie defensywnej grze.

Kto jest najpopularniejszym piłkarzem w Polsce

Polacy kibicują i tworzą śmieszne memy o polskich piłkarzach. Jeśli ktoś nie znałby polskich piłkarzy, to wywnioskowałby z liczby poświęconych im memów, że najpopularniejszymi trzema reprezentantami Polski są:

Robert Lewandowski Wojciech Szczęsny Sławomir Peszko

O ile dwaj pierwsi to światowy TOP, to ten trzeci już od kilku lat nie gra w reprezentacji Polski. Gra za to w III-ligowej Wieczystej Kraków. Słynie za to z rozrywkowego styli życia i tego dotyczą memy.