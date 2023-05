Dzisiaj polski finał Ligi Mistrzów !Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel. Gdzie i o której oglądać

- Wierzę, że jesteśmy w stanie pokonać Jastrzębskiego w finale Ligi Mistrzów, ale by tego dokonać, musimy zdecydowanie poprawić własną grę. Spodziewamy się bowiem, że będziemy się mierzyć z rywalem dysponowanym przynajmniej tak dobrze jak w meczach finałowych PlusLigi. Porażki to część sportu, ale prawdziwą siłę zespołów poznaje się po tym, jak potrafią się podnosić po niepowodzeniach. I mam nadzieję, że nam również uda się to uczynić w Turynie – zapowiedział Marcin Janusz, rozgrywający ZAKSY.