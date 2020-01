E-recepta 2020. Jak działa, ile jest ważna i jak ją zrealizować?

E-recepta to elektroniczny odpowiednik tradycyjnej recepty papierowej. Po wystawieniu przez lekarza trafia ona do systemu na Internetowe Konto Pacjenta. Tam nigdy się nie zniszczy, ani nie zgubi, a pacjent zawsze ma ją pod ręką.

Do tej pory osoby cierpiące na choroby przewlekłe i regularnie zażywające od lat te same leki, musiały w celu kontynuacji leczenia ponownie odwiedzić lekarza, aby wystawił kolejną receptę papierową.

Brak dostępu do internetu czy telefonu komórkowego - co może dotyczyć wielu osób starszych - nie oznacza więc, że taki pacjent nie otrzyma e-recepty.

Innym wyjątkiem są leki z grupy środków odurzających, psychotropowych lub prekursorów, czyli preparatów zawierających substancje umożliwiające produkcję narkotyków. Na te leki e-recepta jest ważna przez 30 dni.

E-recepta na preparaty immunologiczne jest ważna przez 120 dni. Dotyczy to w głównej mierze preparatów wytwarzanych indywidualnie dla pacjenta.

W przypadku pozostałych leków elektroniczne recepty mogą być ważne nawet przez 365 od daty wystawienia lub podanej daty realizacji.

Recepta papierowa w wyjątkowych przypadkach

Tradycyjna papierowa wersja wydawana będzie przez lekarza tylko w określonych przypadkach: w ramach tak zwanego importu docelowego, recept dla osób o nieustalonej tożsamości, recept transgranicznych (do końca 2020 r.), recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty - papierowej lub elektronicznej - należeć będzie do osoby wystawiającej), braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek między innymi z awarią systemu lub systemu gabinetowego czy z brakiem dostępu do internetu.