Efekt braku szczepień na Opolszczyźnie jest już widoczny. Górujemy w liczbie nowych przypadków zakażeń Mateusz Majnusz

Jedynie masowe szczepienie populacji może zmniejszyć negatywne skutki pandemii. A brak odporności zbiorowej bezpośrednio przekłada się na coraz większą liczbę zakażeń oraz hospitalizacji. Iwona Burdzanowska / Polska Press

W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców Opolszczyzna plasuje się na trzecim miejscu w kraju pod względem liczby nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Jednocześnie jesteśmy jednym z najgorzej wyszczepionych województw w Polsce. Jeśli wkrótce się to nie zmieni, to zdaniem lekarzy będziemy zmierzać do katastrofy epidemicznej w regionie.