Efektowne zawody strażackie znów zagoszczą w Opolu. Do rywalizacji stanie 150 strażaków z całego kraju [ZDJĘCIA]

Zawody strażackie odbędą się na placu Kopernika, gdzie stanie specjalny tor przeszkód, który w jak najkrótszym czasie muszą pokonać strażacy.

- Zawodnik startuje w pełnym umundurowaniu. Ma ze sobą pakiet 20 kg węży, wbiega na klatkę schodową, na trzecie piętro, na wysokość 12 metrów. Wciąga pakiet wężowy na linie, też o wadze 20 kg, na wysokość III piętra, po czym zbiega na dół do symulatora wyważania drzwi za pomocą młota. Następnie robi slalom między hydrantami, a na końcu chwyta manekina o wadze ok. 80 kg i go ewakuuje – tłumaczy ogniomistrz Paweł Kułynycz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.