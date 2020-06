Egzamin ósmoklasisty 2020 w Opolu. Matematyka. Zobaczcie zdjęcia

Przed królową nauk, jak określana jest matematyka, wielu czuło respekt.

- Stres jest na pewno większy niż przed językiem polskim, mimo, że dużo siedziałam w książkach w ostatnim czasie - mówi Pola Dziuk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu.

My oczywiście to wszystko rozumiemy. Mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, myślę tu o koronawirusie, który również może potęgować różne emocje. Jesteśmy jednak dobrej myśli, bo wiem, że wszyscy zrobiliśmy bardzo dużo, by wyniki były jak najlepsze! - dopowiada Zofia Godlewska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu.