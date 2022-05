Egzamin ósmoklasisty 2022. Matematyka – tematy, zadania, zagadnienia i arkusze z ubiegłych lat. Uczniowie piszą egzamin

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022. Arkusz i odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2022. Matematyka to przedmiot, z którym uczniowie zmierzą się już dzisiaj. Co musisz wiedzieć o egzaminie?

W związku z trwającą pandemią , podobnie jak w ubiegłym roku, egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, a nie zgodnie z podstawą programową. W związku z tym uczniowie będą mieli mniej zadań do rozwiązania, a materiał, który muszą przyswoić został nieco okrojony. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki :

Dokładne informacje na temat zmian w zakresie wymagań egzaminacyjnych znajdują się na stronie rządowej i w aneksie do Informatora CKE .

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki? Lista zagadnień

Na razie nie wiadomo jeszcze, co było na egzaminie ósmoklasisty z matematyki . Warto jednak przejrzeć poprzednie arkusze i zwrócić uwagę na to, jakie zadania występują najczęściej. Dzięki temu ósmoklasiści będą wiedzieli, jakie zagadnienia powtórzyć przed egzaminem. Poniżej wypisujemy najważniejsze kręgi tematyczne:

Dokładne zagadnienia znajdują się w Informatorze CKE. Pamiętajmy jednak, by uwzględnić zmiany, które zostały zamieszczone w aneksie do Informatora 2022. Warto także przestudiować arkusze z poprzednich lat i samodzielnie je przerobić, ponieważ typy zadań na egzaminie ósmoklasisty 2022 są do siebie podobne. Jeśli chce się uzyskać wysoki wynik, trzeba dokładnie wczytać się w wymagania egzaminacyjne, a później dużo ćwiczyć.