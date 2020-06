Egzamin ósmoklasisty w Opolu z nadzwyczajnymi środkami ostrożności

- Zarówno dzieci, jak i ich rodzice, wiedzieli jak to wygląda w praktyce, bo przecież podobne środki były już stosowane w sklepach, urzędach czy kościołach. Nie jest to więc nic nowego - tłumaczy dyrektor opolskiej "Dwójki".

Weronika Wiącek, Wiktoria Ganczarska oraz Adam Drozd to paczka przyjaciół z jednej klasy. Każde z nich inaczej podeszło jednak do pierwszego poważnego egzaminu w ich życiu.

- Jest stres, bo nie wiadomo, jaka lektura się pojawi, jaki będzie temat wypracowania - mówi Weronika.

- Co ma być, to będzie. Mieliśmy więcej czasu na przygotowanie i to wyszło na plus - dodała przed wejściem do szkoły Wiktoria.

- Ja z kolei ostatni tydzień spędziłem na totalnym luzie, głównie odpoczywałem - podsumował przedegzaminacyjny czas Adam.