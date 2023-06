Ekipa z Kluczborka z mistrzem kibiców Adamem Sokołowskim nie miała sobie równych w ogólnopolskim konkursie wiedzy o sporcie

Konkurs wiedzy dla kibiców Omnibus Sportowy odbył się już po raz szósty w Darłówku. Poziom był bardzo wysoki, a uczestnicy musieli wykazać się ogromną wiedzą o sporcie.

- Dotyczyły one sportu polskiego od lipca ubiegłego roku do maja tego roku, herosów sportu, czyli ośmiorga polskich olimpijczyków, którzy zdobywali co najmniej cztery medale (w zimowych to jest Justyna Kowalczyk, Adam Małysz i Kamil Stoch, a w letnich Irena Szewińska, Robert Korzeniowski, Karolina Naja oraz dwa szermierze Witold Woyda i Jerzy Pawłowski) – wymienia Adam Sokołowski. - Ponadto były boks i piłka nożna, zarówno ta ogólnopolska, ale też ze szczególnym uwzględnieniem małopolskiej i zachodniopomorskiej.