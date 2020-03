Ekolodzy z Opola apelują o maseczki dla seniorów. Co na to ratusz?

W piśmie do ratusza dr Krystyna Słodczyk i Janusz Piotrowski z OAS wskazują, że seniorzy to grupa szczególnie narażona na fatalne skutki zakażenia koronawirusem.

Na koniec dr Krystyna Słodczyk i Janusz Piotrowski wyrażają nadzieję, że ich prośba, powodowana troską o zdrowie seniorów, zostanie potraktowana poważnie.

Koronawirus w Opolu. Ratusz: Pomagamy szpitalom

- W ostatnich dniach Opole przekazało łącznie ponad 13 tys. maseczek ochronnych wspierając w ten sposób walkę z pandemią na najbardziej wrażliwych odcinkach: na oddziale zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, w Opolskim Centrum Onkologii oraz w pogotowiu ratunkowym - mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza.

- Działania mające na celu zapobieganie szerzenia się pandemii podyktowane są troską o wszystkie grupy społeczne, w tym o seniorów. Jesteśmy przekonani, że w sytuacji, gdy maseczki są jednym z najbardziej deficytowych towarów na rynku, należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć w nie opolskie placówki ochrony zdrowia. Miasto dalej stara się dokonać kolejnych zakupów materiałów bezpośredniej ochrony i jeśli uda się takie nabyć - co jest ekstremalnie trudne - to będziemy wspierać kolejnych potrzebujących - zapowiada Katarzyna Oborska-Marciniak.

- Jeśli działacze Alarmu Smogowego dysponują swoimi maseczkami i chcą się z nimi podzielić, gorąco do tego zachęcamy. Zachęcamy również do przyłączenia się do szeroko zakrojonych działań miasta skierowanych do opolskich seniorów. Biorąc pod uwagę rekomendacje GIS, dotyczące aktywności seniorów, miasto prowadzi akcję pomocy polegającą na robieniu zakupów, zaopatrzeniu w ciepłe posiłki czy pomoc psychologiczną - mówi pani rzecznik.