Ekstremalna Droga Krzyżowa na Opolszczyźnie. Jakie są trasy w regionie?

Liczba tras może się jeszcze powiększyć. W niedzielne popołudnie na stronie internetowej EDK można było znaleźć ponad 20 różnych tras wytyczonych w województwie opolskim.

Już w piątek, 20 marca mogą się wybrać na nocną modlitwę uczestnicy idący z Namysłowa. Do dyspozycji są trzy trasy: do Brzegu (46 km), do Kluczborka (50 km) lub do Wołczyna (32). Wyjście poprzedzi msza św. o 20.00. Uczestnictwo w Eucharystii przed rozpoczęciem drogi krzyżowej należy do tradycji tej modlitwy.

W następny piątek – 27 marca – na EDK można się wybrać, idąc 41 km wokół Głogówka. Tego samego dnia i podobny dystans pokonają uczestnicy drogi z rozpoczęciem i zakończeniem w Ligocie Prószkowskiej. Także w ostatni piątek marca nocna modlitwa pasyjna rozpocznie się w Opolu. Po mszy św. o 20.00 w kościele Przemienienia Pańskiego będzie można udać się na Górę św. Anny (42 km) lub na trasę wokół miasta (44 km).