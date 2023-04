Ekstremalna Droga Krzyżowa to nie jest standardowa pielgrzymka. W rejonie nyskim śmiałkowie wyruszyli na trzy wymagające trasy

- EDK to jest bardzo dobra, piękna sprawa. Uważam, że im więcej podobieństwa, tych wymagających elementów na drodze krzyżowej, tym lepiej. Pięknie jest przezywać drogę krzyżową siedząc w kościele, klęcząc, spoglądając na stacje, ale wyjść na tak wymagające niekiedy drogi to jest naprawdę bliskość do tego oryginału - ks. Roman Dyjur, proboszcz parafii Kępnica.