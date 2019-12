Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Katolicy i ewangelicy spotkali się w niedzielę w Opolu

- Jak wielu chrześcijan mam na adwent kilka postanowień – przyznaje Kasia Lewicka z Bierdzan. - Moim poważnym minusem jest wydawanie pieniędzy na zakupy. Chcę to ograniczyć.

Ks. dr Wojciech Pracki, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu podkreśla, że okres adwentu w obu Kościołach przeżywa się podobnie.

Świetnym pomysłem jest to, że wszyscy spotykamy się razem, bo to jest czerpanie ze wspólnego źródła. A nie koncentrowanie się na tym, co dzieli - mówi.