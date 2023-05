Electro Moto Show. Oto najpiękniejsze samochody elektryczne. Chciałbyś takim jeździć?

- Electro Moto Show to prezentacja samochodów elektrycznych i hybrydowych. Celem naszego eventu jest ekspozycja w jednym miejscu samochodów czołowych marek - mówi Anna Bukartyk z Dobroteki, współorganizatorka motoryzacyjnej imprezy. - Każda osoba posiadająca prawo jazdy może za darmo wybrać się na jazdę testową prezentowanymi samochodami!

Wielu ekspertów motoryzacyjnych prognozuje, że do 2040 r. co drugi samochód będzie napędzany elektrycznie , a w drugiej połowie XXI wieku większość aut na drogach to będą elektryki.

Na razie jednak to tylko prognozy, a na polskich drogach widok samochodu elektrycznego ciągle jest rzadkością. Jednak praktycznie niemal każda marka samochodowa wprowadziła na rynek przynajmniej jeden model samochodu elektrycznego. Łącznie jest już grubo ponad 100 modeli elektryków.

Czy w przyszłości elektryki zastąpią auta z silnikami spalinowymi, jak przewiduje część ekspertów motoryzacyjnych?

Producenci ciągle ulepszają baterie. Już niemal każdy elektryk ma system rekuperacji. Kiedy zdejmujemy nogę z gazu, samochód odzyskuje energię z jadącego auta i podładowuje baterię.

Podczas jazdy elektrykiem cały czas jednak trzeba kontrolować wskaźnik zużycia baterii. I tak zaplanować podróż, żeby zdążyć do najbliższej stacji ładowania. Ładowarek do samochodów z roku na rok jest coraz więcej: są na parkingach przy autostradach oraz na stacjach paliw. Tyle że zatankowanie paliwa do samochodu trwa najwyżej 2-3 minuty, za zatankowanie elektryka może trwać nawet 7,5 godziny.

Tyle trwa załadowanie baterii do pełna. Są także superbaterie (tzw. Supercharger), które ładują do pełna baterie w nieco ponad pół godziny, ale są rzadkością. To motoryzacyjne minielektrownie, które muszą mieć własną stację transformatorową. Superchargery w całej Polsce są tylko w 11 miejscach!