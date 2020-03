Epidemia koronawirusa – raport minuta po minucie o najnowszych informacjach dotyczących wirusa w Polsce i na świecie

W Polsce jest już 17 przypadków zakażenia koronawirusem. Najnowszy przypadek potwierdzono w Poznaniu. Pogarsza się stan 73-letniego pacjenta we Wrocławiu. Wojewodowie rozważają odwołanie imprez powyżej 1000 uczestników. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o odwoływanie imprez masowych i zapowiada kontrole sanitarne na granicach. Prezydent zwołał na wtorek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Raport o koronawirusie minuta po minucie. Tu znajdziecie najświeższe informacje dotyczące epidemii w Polsce i na świecie Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa - 9 marca 2020: 16.54 - Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podjął decyzję, że imprezy sportowe w województwie będą mogły się odbywać tylko bez udziału kibiców, dotyczy to także planowanego na koniec marca meczu Polska – Finlandia. 16.45 - Prezydent Andrzej Duda zwołał na wtorek na godz. 11 posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 16.19 - 17 przypadek koronawirusa w Polsce! Kobieta z województwa wielkopolskiego przebywa w szpitalu w Poznaniu. 16.00 - Szpital wojewódzki w Bielsku-Białej wprowadził do odwołania całkowity zakaz odwiedzin u pacjentów. Tak samo postąpił bielski szpital pediatryczny. Przy chorym dziecku przebywać może tylko jeden rodzić lub opiekun. 15.49 - W związku z zagrożeniem koronawirusem władze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zadecydowały o wstrzymaniu zaplanowanych wydarzeń, w tym konferencji oraz wyjazdów zagranicznych studentów i pracowników - poinformowała w poniedziałek uczelnia.

15.22 - W ciągu ostatniej doby w Belgii przybyło 39 nowych zakażeń koronawirusem 15.18 - Władze Holandii poinformowały, że liczba osób zakażonych w tym kraju wzrosła z 264 do 321. - poinformowały władze tego kraju. 14.52 - Do czwartku Szkoła Podstawowa 45 i filia Przedszkolna nr 58 w Szczecinie będą zamknięte. Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Szczecinie została podjęta decyzja o czasowym zamknięciu tych placówek. 14.49 - Resort zdrowia powiększył listę leków, których nie można wywozić z Polski. Jest to związane z wykryciem koronawirusa w Polsce. Tzw. lista antywywozowa ma niestandardowy kształt, ponieważ została poszerzona o szereg popularnych farmaceutyków dostępnych bez recepty oraz różnych wyrobów medycznych i środków do dezynfekcji. Poprzedni wykaz został opublikowany niedawno, bo w połowie lutego i znalazło się na nim 386 produktów leczniczych. Marcowa lista opiewa aż na 1324 pozycje. Na liście pojawiło się aż 938 nowych farmaceutyków i produktów leczniczych, dostępnych w aptekach, również tych bez recepty. Są to przede wszystkim leki stosowane w stanach "grypowych", czyli leki działające przeciwgorączkowo, przeciwwirusowo, przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwmalarycznie. Ponadto w wykazie zawarto wyroby medyczne, takie jak: igły iniekcyjne, maski chirurgiczne, maski do podawania tlenu, medyczne ochraniacze na obuwie, czepki medyczne, preparaty do dezynfekcji wyrobów medycznych, rękawice chirurgiczne, czy termometry elektroniczne. Ministerstwo Zdrowia wyraźnie podkreśla, że za wywóz poza granicę kraju leków wskazanych w wykazie grożą dotkliwe kary, łącznie z karą pozbawienia wolności. Przepisy te są jednak wymierzone w nieuczciwych przedsiębiorców, a nie pacjentów, którzy np. przy okazji wyjazdu zagranicznego mają w torbie podróżnej kilka opakowań niezbędnych leków.

14.40 - Zachodniopomorskie: Dziś w Stargardzie, zwołano zespół kryzysowy w siedzibie starostwa powiatowego. Spotkanie z samorządowcami gmin powiatu, przedstawicielami policji, straży pożarnej i straży miejskiej, a także dyrektorami szkół powiatu i jednostek podległych starostwu, poświęcono sytuacji po formalnie stwierdzonych zachorowaniach dwojga zarażonych koronawirusem mieszkańców Stargardu. Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie, na oddziale zakaźnym szczecińskiego szpitala przy Arkońskiej obecnie przebywają 4 osoby. U dwóch stwierdzono zachorowanie na Covid-19. Dwie pozostałe osoby oczekują na wyniki badań diagnostycznych, których celem jest stwierdzenie lub wykluczenie obecności wirusa SARS- Cov2. Kwarantanną domową objęto natomiast 7 osób, a pod nadzorem sanitarnym przebywa grupa 20 osób. Grupa ta liczyła wcześniej 45 osób, jednak u znacznej części z nich zakończono nadzór- po upływie 14 dni, w trakcie których nie stwierdzono objawów choroby. Podczas spotkania z samorządowcami w siedzibie Starostwa podkreślono, że wszystkie decyzje i zalecenia odnośnie wdrożonych procedur postępowania wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. I są one zgodne z procedurami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia. Bezwzględnie obowiązują one na terenie miasta i powiatu.

14.20 - Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy przekazał na konferencji prasowej, że sztab dostosuje się do zaleceń GIS-u. - Być może zresztą za chwilę będę już twarde decyzje rządu, wojewodów, administracji rządowej w terenie. Nie chcielibyśmy odwoływać całkowicie naszej konwencji. Myślimy o zmianie formuły (kampanii wyborczej – red.). Polacy mają prawo poznać program i szczegóły tego programu prezydenta Dudy na kolejne 5 lat. Chcemy to zrobić w najbliższym czasie. Ze względu na sytuację musimy być elastyczni. Myślę że w ciągu kilku dni będziemy państwa o tym informować. Nie chcemy całkowicie odwoływać tego wydarzenia, ale zastanawiamy się nad zmianą formuły. Na pewno nie będziemy robić dużego wydarzenia na ponad 1000 osób, bo takie są zalecenia GIS – stwierdził Bielan.

14.05 - Szef rządu Mateusz Morawiecki zapowiada, że w najbliższym czasie liczyć się trzeba z podjęciem decyzji o zamknięciu szkół, uczelni oraz przedszkoli i żłobków. Wprowadzony może być również zakaz nieorganizowania imprez w tym meczów piłkarskich.

14.03 - Punkty kontroli sanitarnej, które uruchamiamy, będą całodobowe. Będzie w nich w sumie kilkudziesięciu funkcjonariuszy kilku formacji, głównie Straży Granicznej, ale także policji, straży pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej i Inspektoratu Transportu Drogowego – mówi minister Kamiński w KPRM.

13.55 - Szumowski podkreśla, że z „pierwszych badań”, widać, iż temperatura otoczenia może mieć wpływ na aktywność wirusa, ale dodaje, że to tylko analizy. - Liczymy, że epidemia wirusa będzie występować sezonowo, ale obecnie nie mamy takiej pewności - mówi. 13.51 - Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla na wspólnej konferencji z premierem i szefem MSWiA, że w najbliższych dniach spodziewają się „istotnego wzrostu liczby zarażonych pacjentów”. Apeluję jeszcze raz o rozsądek i spokój. Mamy miejsca w szpitalach zakaźnych, które mogą objąć opieką tych pacjentów. Mamy plany zwiększenia liczby tych miejsc – mówił szef resortu zdrowia.

13.50 - O godz. 15.00 uruchamiamy pięć kontrolnych punktów granicznych w miejscach, gdzie autobusy rejsowe i busy przekraczają granicę z Polską. 4 na granicy z Niemcami i jeden na granicy z Czechami. W ciągu kilkunastu godzin te punkty zostaną rozszerzone na całe granice z Niemcami i Czechami. W ciągu kilkudziesięciu godzin zabezpieczone będą już wszystkie granice polskie, także z innymi państwami - powiedział na konferencji Mariusz Kamiński, szef MSWiA.

13.48 - Szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślił, że podstawową sprawą podczas kontroli będzie wypełnianie „podstawowych danych karty podróżnego”, co ma spowodować szybką identyfikację podróżnych. - Dane mają być wprowadzone do systemu, do którego dostęp będzie miał GIS, aby szybko móc zlokalizować osoby, które mogą być zarażone koronawirusem – podkreślał minister.

13.35 - Szef rządu apeluje do wszystkich organizatorów imprez masowych, aby „powstrzymali się od ich organizacji i je odwoływali”. - Właśnie imprezy masowe według naszych analiz były przyczyną szybszego rozprzestrzeniania się wirusa w Niemczych i Włoszech - mówi Morawiecki.

13.33 - Kontrole przeprowadzane będą przede wszystkim w autobusach, gdzie jest więcej niż osiem osób, a także w pociągach. - Wdrażamy kontrole sanitarne w pociągach, najpierw Intercity, a później też w przygranicznym ruchu. Chcemy w ciągu najbliższych 2-3 dni wdrożyć kontrole na wszystkich przejściach granicznych samochodowych, kolejowych oraz w portach - mówi premier.

13.30 - Premier Mateusz Morawiecki podkreślił na konferencji prasowej, że Polska - wdraża kontrolne sanitarne na granicy z Niemcami i Czechami na głównych przejściach. - Objęte będą tym cztery przejścia. Będziemy rozszerzać tę kontrolę nad inne przejścia - mówi szef rządu. 13.28 - Iran czasowo zwolnił z więzienia około 70 tys. więźniów z powodu groźby rozprzestrzenienia się koronawirusa - oświadczył w poniedziałek szef irańskiego wymiaru sprawiedliwości Ebrahim Raisi. Liczba ofiar śmiertelnych na skutek żakażenia wirusem z Chin w tym kraju wzrosła do 237. 13.12 - FIFA postanowiła przełożyć mecze eliminacji mistrzostw świata w piłce nożnej w Azji - informuje Onet. 13.10- Resort zdrowia w Hiszpanii potwierdził 24 zgony w związku z epidemią koronawirusa. Liczba zainfekowanych osób wzrosła do 900. 13.07 - W więzieniach we Włoszech, w ciągu ostatnich godzin, wybuchły bunty z powodu wprowadzenia ograniczeń w celu zatrzymania szerzenia się wirusa z Chin - chodzi głównie o zawieszenie wizyt. W więzieniu w Modenie z powodu przedawkowania substancji uzależniających zmarło sześciu więźniów, którzy wcześniej włamali się do ambulatorium. Protesty wybuchły również w więzieniach w Mediolanie, Palermo, Salerno, Neapolu, Frosinone, Vercelli, Alessandriii i Foggii.

12.49 - Dyrektor szpitala im. Żeromskiego w Krakowie poinformował, że pacjent miał typowe objawy koronawirusa, a obecnie jest w stanie dobrym 12.40 - Powiatowy inspektor sanitarny Jarosław Foremny przekazał, że osoba, która trafiła do małopolskiego szpitala jest osobą powyżej 60. roku życia i wróciła z Włoch. Osoba ta nałożyła sama na siebie kwarantanne i obserwowała swój stan. Natomiast, gdy rozpoznała u siebie objawy koronawirusa, zawiadomiła o tym służby i została przetransportowana do szpitala zakaźnego.- W Krakowie ta osoba zamieszkuje oddzielnie, nie zaraża innych osób z rodziny - tłumaczy inspektor. 12.36 - Wojewoda małopolski Piotr Ćwik: Mamy jeden potwierdzony przypadek w woj. małopolskim (…) stan pacjenta jest stabilny, jest pod stałą opieką 12.33 - Minister Szumowski zaznacza, że już wyszło zarządzenie prezesa NFZ, które zarządza rekompensaty dla szpitali za wszystkie działania ws. koronawirusa.

12.16 - Minister podkreśla, jak ważne jest, aby osoby objęte kwarantanną nie wychodziły z domu. - Nie możemy wyjść na spacer, do sklepu, czy po bułki. To jest zakazane. W sytuacjach poważnych jest to odpowiedzialność karna - przestrzega Szumowski. Szef resortu zdrowia dodaje, że poprosił wojewodów, aby kolejne przypadki zachorowań były przekazywane przez rzeczników wojewodów w konkretnym regionie oraz że obecnie nie ma osoby, która miałaby trudność z dostępem do szpitala zakaźnego.

12.11 - Respiratory i tzw. łóżka intensywne są potrzebne szczególnie osobom starszych, bo są to osoby z największym ryzykiem dot. koronawirusa - mówi minister zdrowia. - W zależności od sytuacji mogą być różne rozwiązania dot. szkół. Analizujemy to razem z premierem i ministrem edukacji. Rozważamy wszystkie możliwe scenariusze - dodaje.

12.06 - Minister zdrowia Łukasz Szumowski: Mamy już 16 przypadków zakażenia koronawirusem (...) Oczekujemy, że w ciągu najbliższych dni ten przyrost będzie bardzo szybki.

11.54 - W województwie kujawsko-pomorskim dotychczas przebadano 26 pacjentów pod kątem koronawirusa. Jak dotąd 22 próbki okazały się negatywne, nadal oczekiwane są wyniki badań 4 próbek – poinformowały władze województwa. 11.41 - Resort zdrowia w Wielkiej Brytanii nakazał w poniedziałek wszystkim osobom wracającym z obszarów północnych Włoch, które zostały zamknięte z powodu koronawirusa, poddanie się samodzielnej izolacji na 14 dni – bez względu na to, czy wykazują objawy zarażenia, czy też nie.

11.33 - W MSWiA trwa telekonferencja z wojewodami, z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, dot. bieżącej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju.

11.22 - Szymon Hołownia zapowiedział zmianę sposobu prowadzanie kampanii wyborczej w związku z koronawirusem. - Nie będziemy prowadzić spotkań masowych z mieszkańcami. Wzywam rząd by nie traktował samorządowców jako podwładnych a partnerów, by wsparł przedsiębiorców – oznajmił kandydat na prezydenta.

11.17 - Jest pierwszy przypadek koronawirusa w kwaterze głównej Nato w Brukseli. Zarażony urzędnik przebywał w północnych Włoszech.

11.06 - Na Węgrzech do dziewięciu wzrosła liczba osób zarażonych koronawirusem. Wśród trzech nowych osób, u których stwierdzono obecność patogenu, jest irański student oraz ciężko chory Węgier w starszym wieku i jego żona. 11.00 - Koronawirus w Rybniku: Potwierdzono trzy kolejne przypadki koronawirusa. Wszyscy chorzy zostali przewiezieni do szpitala w Raciborzu. Na oddziale zakaźnym raciborskiego szpitala znajduje się w sumie pięć chorych osób. Lekarze oczekują na wynik jeszcze jednego hospitalizowanego pacjenta.

10.54 - Z powodu koronawirusa odwołano Cavaliadę, czyli międzynarodowe zawody

jeździeckie. Impreza miała odbyć się w dnach 12-15 marca w Warszawie. Jak informują organizatorzy sezon halowy zawodów jeździeckich wkrótce się kończy, dlatego nie ma możliwości, aby przesunąć organizację zawodów na późniejszy termin. To pierwsza większa impreza odwołana w stolicy. W całym kraju sytuacja wygląda podobnie. Istnieje również możliwość, że mecz Lech Poznań - Legia Warszawa może odbyć się bez udziału publiczności. 10.17 - Na godz. 12.00 Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało konferencję prasową na temat bieżącej sytuacji dot. koronawirusa 10.15 - 12 przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono w Krakowie. Zakażonym ma być 60-letni mężczyzna, który był na nartach we Włoszech. Informacji, którą podał dyrektor krakowskiego szpitala, na razie nie potwierdził resort zdrowia. 9.56 - W Japonii zmarła ósma osoba zainfekowana koronawirusem. Z informacji agencji Kyodo, wynika, że dotychczas w Japonii stwierdzono 520 przypadków Covid-19.

9.42 - Stan kobiety przebywającej w szpitalu w Szczecinie, u której w piątek stwierdzono koronawirusa, pogorszył się - informuje RMF FM. Drugi pacjent, przebywający na oddziale chorób zakaźnych szczecińskiego szpitala, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem, jest w stanie stabilnym. 9.35 - Z powodu zagrożenia koronawirusem zamknięto dwie szkoły w Rybniku na Śląsku. Zgodnie z rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w razie wystąpienia koronawirusa, szkołę lub placówkę oświatową może zamknąć każda z czterech instytucji – rząd, wojewoda, inspekcja sanitarna lub minister edukacji. 9.30 - Na Podkarpaciu w związku z podejrzeniem koronawirusa hospitalizowanych jest 9 osób, są w trakcie badań. W regionie pod nadzorem sanepidu pozostaje 275 osób; wszystkie są zdrowe - poinformowała rzecznik wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

9.23 - W związku z koronawirusem, z Korei Północnej ewakuowano 60 zagranicznych dyplomatów – informuje BBC. Przetransportowano ich do Władywostoku w Rosji. 9.19 - W Czechach na 10 przejściach granicznych wprowadzono kontrole kierowców w związku z wirusem z Chin 9.10 - Stan 73-letniego pacjenta przebywającego we Wrocławiu jest bardzo ciężki - mówił wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. - 26-latek czuje się bardzo dobrze - podkreślił. 9.05 - Wojewoda dolnośląski: Mam zapewnienie, że otrzymamy na Dolny Śląsk duży transport środków ochrony osobistej dla personelu medycznego (…) Przyjęta rekomendacja likwiduje prawie wszystkie koncerty i spotkania sportowe we Wrocławiu 9.00 - Wojewoda dolnośląski: W woj. dolnośląskim 235 osób jest objętych kwarantanną, 523 jest objętych nadzorem, 50 osób jest hospitalizowanych ze względu na podejrzenie koronawirusa. 8:48 - O godzinie 9 rozpocznie się konferencja prasowa wojewody dolnośląskiego. Prawdopodobnie dowiemy się więcej na temat stanu zdrowia zarażonego 73-latka.

8:46 - Trwają przygotowania do ewentualnego zwiększenia zasobów do leczenia chorych w stanie ciężkim. Jesteśmy w procesie zakupów respiratorów, takiej aparatury, która jest dedykowana leczeniu większej niż normalnie liczby osób w zakresie układu oddechowego - mówi wojewoda Radziwiłł. Wojewoda dodał, że w tej chwili nie ma potrzeby zwiększania liczby oddziałów zakaźnych, gdyż są tylko dwa potwierdzone przypadki koronawirusa. 8:35 - Tam gdzie imprezy nie są rejestrowane, a liczba uczestników przekracza 1000 osób będziemy docierać do organizatorów i apelować o ograniczenie liczby uczestników lub prosić o odwołanie lub przełożenie imprezy na później. 8:32 - Wojewoda mazowiecki potwierdził, że w województwie są dwa potwierdzone przypadki koronawirusa. Ponadto 23 osoby, które miały kontakt z chorymi, są badane pod kątem tego, czy nie są chore na koronawirusa, a 27 przebywa na kwarantannie.

Nie będę mówił skąd pochodzą osoby hospitalizowane. Apeluję o to, by szanować prywatność takich osób. Szczególnie jeśli te osoby pochodzą z małej miejscowości, może to być niekorzystne dla tych osób. 8:30 - Konferencja prasowa wojewody mazowieckiego. - Przygotowujemy się coraz poważniej, aby ograniczyć możliwości organizacji imprez masowych. Ogólna rekomendacja jest taka, aby nie odbywały się imprezy z większą niż 1 tys. ilością osób, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych - mówi wojewoda Konstanty Radziwił. - Mamy stan podwyższonej gotowości w służbach na terenie województwa. Mamy gotowych 10 oddziałów chorób zakaźnych. Mamy 59 szpitali postawionych w podwyższonej gotowości - stwierdził Radziwiłł. 8:25 - Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. - Organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w wyjątkowych przypadkach (szczególnie skomplikowane okoliczności) do Głównego Inspektora Sanitarnego - głosi komunikat GIS.

8:07 - Chiny informują o zaledwie 40 nowych przypadkach zachorowań na koronawirusa w tym kraju w poniedziałek. Z tego 36 zachorowań dotyczy miasta Wuhan, które jest epicentrum pandemii. To najniższa liczba nowych przypadków w tym kraju, odkąd władze podają dane o nowych zachorowaniach 20 stycznia. 8:00 - Wrocław. Stan pacjenta z Wrocławia, u którego zdiagnozowano koronawirusa, jest ciężki i się pogarsza. Jak pisze "Gazeta Wrocławska", pacjent z Wrocławia to 73-letni mężczyzna. Zachorował po kontakcie z osobą bliską w Polsce. Osoba ta przyleciała z Włoch, a obecnie przebywa w szpitalu w USA - także z potwierdzonym koronawirusem. Lekarze określają stan pacjenta z Wrocławia jako ciężki. Mężczyzna leży w szpitalu przy ul. Koszarowej od piątku.

Urszula Małecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Koszarowej cytowana przez TVN24 powiedziała, że pacjent jest osobą schorowaną, co jest ważną informacją w tym przypadku. Z kolei drugi pacjent we Wrocławiu, 26-letni mężczyzna, jest w stanie bardzo dobrym i nie wykazuje już żadnych objawów choroby.

Jak podają służby sanitarne, wszystkie osoby, które miały kontakt z chorym mężczyzną są już ustalone i objęte zostały kwarantanną domową. 8 marca 2020: 20:33 - Główny Inspektor Sanitarny zarekomendował odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. 20:18 - Pacjent z Warszawy jest osobą młodą, która wróciła w ostatnim czasie z Włoch. Służby sanitarno-epidemiologiczne lokalizują już osoby z kontaktu z pacjentami i poddają je kwarantannie - informuje resort zdrowia. 20:18 - Jak podało Ministerstwo Zdrowia: Pacjentka to osoba w sile wieku, która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala. Pacjent z Wrocławia to osoba starsza, po kontakcie z osobą bliską, która jest obecnie na hospitalizacji za granicą. 20:17 - PILNE! Trzy kolejne przypadki koronawirusa w Polsce zostały potwierdzone pozytywnymi wynikami badań laboratoryjnych. Poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia w niedzielę wieczorem. Zarażone osoby przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie.

20:10 - Watykan. Papież Franciszek niedzielną modlitwę Anioł Pański celebrował za pośrednictwem połączenia wideo., Chciał w ten sposób uniknąć sytuacji gromadzenia się tłumów na Placu Świętego Piotra. DOdał, że przez modlitwę łączy się z cierpiącymi z powodu epidemii - podała BBC.

20:00 - Portugalia. Prezydent tego kraju Marcelo Rebelo de Sousa podda się 14-dniowej kwarantannie w związku z tym, że ostatnio wizytował szkołę w Felgueiras, która zamknięta z powodu koronawirusa. Informację podała na Twitterze organizacja ISC Research. Organizacja podaje również statystyki dotychczasowych zachorowań w Europie. W Niemczech potwierdzono już 1018 przypadków, w Hiszpanii 613, w Szwajcarii 337, w Wielkiej Brytanii 273, w Holandii 265, w Szwecji 203. Najwięcej zachorowań jest we Włoszech. BBC podała wieczorem, że liczba potwierdzonych zachorowań wzrosła w niedzielę do 7375 z 5883 dzień wcześniej. Tylko ostatniej doby zmarły tam 133 osoby.

19:35 - Francja. Prezydent Emmanuel Macron zwołał na niedzielny wieczór w Pałacu Elizejskim posiedzenie rady obrony w związku z koronawirusem. Kraj ten po Włoszech jest obecnie liderem w Europie, jeśli chodzi o liczbę zarażonych. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tam do 19 osób, a potwierdzonych przypadków zachorowań jest 1126 - podał dziennik "Le Monde".

Według "Le Monde", rząd przygotowuje się do przejścia do 3 poziomu alarmowego w związku z epidemią. W przeciwieństwie do etapu 2, etap 3 nie ma już na celu jedynie powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii, ale też złagodzenie jej konsekwencji. 19:04 - Polskie linie lotnicze LOT poinformowały, że do 12 marca zawieszają wszystkie połączenia lotnicze do Włoch. Ma to związek z epidemią koronawirusa w tym kraju. Według LOT, jest to wyjście na przeciw oczekiwaniom klientów, którzy nie wiedzą, czy podróżowanie do Włoch jest obecnie bezpieczne. Bilety będzie można wykorzystać w późniejszym terminie. Informację podał na Twitterze PAP. Według informacji, klienci, którzy zakupili lub zakupią bilety do 31 marca będą mogli je wymienić na takie same bilety, w tej samej klasie na loty do 31 grudnia 2020. Muszą jednak dokonać zmiany rezerwacji przez centrum lotowskie.

18:40 - Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w Polsce wykonuje się dziennie około 100 testów na koronawirusa. W całym kraju jest 14 laboratoriów, które mogą wykonać ok. 2000 testów dziennie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ministerstwo zapewnia o możliwości otwarcia kolejnych laboratoriów. Istnieje również 79 oddziałów zakaźnych w szpitalach. W razie potrzeby zwiększenia ich liczby, na oddziały zakaźne zamieniane będą albo całe szpitale, albo np. oddziały chorób wewnętrznych.

Do niedzieli rano w Polsce wykonano 1154 testy, z czego 8 dało wynik pozytywny. 18:29 - Włochy: W Lombardii w ciągu ostatnich 24 godzin zmarły 103 osoby - podał włoski portal "La Presse". Łączna liczba zmarłych w tym regionie Włoch wynosi już 257 osób. Radny regionu Lombardia Giulio Gallera powiedział, że "jedynym sposobem na wygraną w tej bitwie jest pozostanie w domu, unikanie spotkań". Liczba ofiar koronawirusa we Włoszech wynosi w tej chwili 366 osób. 18:25 - Egipt: Ministerstwo Zdrowia podało informację o śmierci turysty z Niemiec, który przebywał w Egipcie. Jest to pierwszy obywatel Niemiec, który zmarł z powodu koronawirusa oraz pierwsza osoba, która zmarła z tego powodu na terenie Egiptu.

18:12 - Palestyna: W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa podjęto decyzję o zamknięciu wszystkich kościołów, kaplic i domów zakonnych.

18:06 - Wielka Brytania: Gwałtowny wzrost liczby potwierdzonych przypadków koronawirusa. W sobotę było ich 209, natomiast w niedzielę już 273. To największy jak dotąd wzrost liczby chorych w ciągu jednego dnia. 17:58 - Rosja: Rząd poinformował, że osoby, które naruszą rygory kwarantanny związanej z koronawirusem, mogą trafić na pięć lat do łagru. 17:51 - Włochy: Minister zdrowia Vincenzo Spadafora apeluje o zatrzymanie rozgrywek Serie A, czyli najwyższej piłkarskiej włoskiej ligi. W ostatnim czasie praktycznie w każdej kolejce odwoływane są mecze, a wiele spotkań odbywa się przy pustych trybunach. 17:39 - Niemcy: Minister zdrowia Jens Spahn zaapelował o odwołanie wszystkich imprez masowych, w których ma brać udział 1000 lub więcej osób. 17:33 - Na pokładzie autokaru, którym podróżował zarażony mężczyzna, znajdowało się 33 pasażerów plus trzy osoby z obsługi. Wszystkie te osoby zostały już zlokalizowane i są objęte kwarantanną domową - przekazał na niedzielnej konferencji w Chorzowie wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

17:25 - Nowe informacje ws. dwójki pacjentów. Kobieta, pochodząca z Hiszpanii, przyleciała do Polski samolotem. Z kolei mężczyzna przyjechał autokarem do Polski z Włoch. Służby sanitarne docierają do osób, z którymi podróżowali zarażeni. Kobieta przebywa w szpitalu w Warszawie, natomiast mężczyzna jest hospitalizowany w Raciborzu. 16:40 - Watykan: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że Muzea Watykańskie będą zamknięte do 3 kwietnia. Decyzja została podjęta po konsultacjach z włoskim rządem. 13:45 - Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dwóch kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce. Potwierdzono je dziś u mężczyzny z woj. śląskiego i kobiety z woj. mazowieckiego. Pacjenci trafili do szpitali w Raciborzu i Warszawie. Na oficjalnym Twitterze Ministerstwa Zdrowia czytamy:

11:12 - Bahrajn: Władze Formuły 1 ogłosiły, że Grand Prix Bahrajnu 22 marca odbędzie się bez udziału publiczności. Do tej pory w tym kraju zdiagnozowano koronawirusa u 85 osób.

10:00 - W Polsce obecnie hospitalizowanych jest 146 osób, 1 548 osób poddano kwarantannie domowej, a 6 409 objęto nadzorem sanepidu - podało Ministerstwo Zdrowia. 08:30 - Na świecie zarażonych koronawirusem jest już 106 165 osób. COVID-19 doprowadził do 3594 zgonów. Liczba wyleczonych pacjentów to 59 964. W Europie najwięcej potwierdzonych przypadków i zgonów spowodowanych zarażeniem koronawirusa jest we Włoszech. Liczby te to odpowiednio 5883 i 233 osoby. 7 marca 2020: 18:04 - Małżeństwo ze Stargardu, u którego stwierdzono zarażenie koronawirusem, jest w stabilnym stanie. U trzech pozostałych pacjentów, którzy byli podejrzani o zarażenie, badania dały ujemny wynik. 16:40 - "Kolejny przypadek koronawirusa potwierdzono w Polsce" - poinformował podczas sobotniej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pozytywny wynik stwierdzono u jeszcze jednego pasażera autobusu, którym jechał "pacjent zero". Chory trafił do szpitatala w Ostródzie.

06:40 - Na świecie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 98 382. COVID-19 doprowadził do 3383 zgonów. Liczba wyleczonych pacjentów to 55 418. 5 marca 2020: 19:10 - Po wystąpieniu Jadwigi Caban-Korbas, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach złożono wniosek o jej odwołanie. Powodem są wypowiedziane przez nią słowa. Inspektor powiedziała m.in.: "Nie całujcie się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem. A nawet może z mężem też nie, bo po co chłopa tam zarazić w razie". Na Twitterze czytamy, że Lubuski Inspektor Sanitarny zwrócił się do Starosty Powiatowego o natychmiastowe odwołanie inspektora, ale starostwo wstrzymuje się od decyzji. 17:38 - Przybywa ofiar i zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Problemy z opanowaniem epidemii mają nie tylko biedne kraje, w których poziom medycyny pozostawia wiele do życzenia. Z koronawirusem nie radzą sobie również Stany Zjednoczone. Obecnie jest w USA 164 osób zarażonych, a 11 zmarło.

13:11 - W Internecie kwitnie handel maseczkami mającymi chronić przed koronawirusem. Wiesława Błudzin, ordynator oddziału zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu mówi: "Pewien amerykański chirurg zaapelował ostatnio w sposób dobitny, aby ludzie nie wykupywali maseczek. Maseczki są dla chorych ludzi oraz dla osób, które się nimi opiekują. Osoby zdrowie nie muszą ich nosić."

11:27 - Zamknięto Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, ponieważ dwie uczennice trafiły do szpitala z podejrzeniem zarażania koronawirusem. Internat, w którym mieszkają dziewczęta, jest odcięty od świata. Jego mieszkańców poddano kwarantannie. 10:05 - Na specjalnym posiedzeniu Sejm przyjął ustawę dotyczącą koronawirusa. Najważniejszą kwestią zawartą w ustawie jest możliwość wprowadzania w związku z epidemią COVID-19 rozwiązań, które mocno zaingerują w życie Polaków. Jeden z artykułów daje Prezesowi Rady Ministrów możliwość wydawania poleceń osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz jednostkom organizacyjnym, które nie mają osobowości prawnej. Ustawa zakłada też obowiązkową kwarantannę, zasiłek dla rodzin i reglamentację produktów w sklepach.

16:00 - 10-letnia uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu może być zakażona koronawirusem. Trwają badania, celem potwierdzenia wstępnej diagnozy. Prezydent miasta, pani Anna Mieczkowska, podjęła decyzję o zamknięciu szkoły do czasu, aż wyniki badań uczennicy będą znane. W niedzielę w szkole przeprowadzono dezynfekcję.

15:54 - "Poczułam się bezbronna, gdy próbowałam zrealizować procedury zalecane w naszym kraju, przy podejrzeniach koronawirusa" - napisała Agnieszka Marczykowska. Jej syn wrócił ze szkolnej wycieczki z objawami przypominającymi zarażenie SARS-CoV-2. Podczas niedzielnej rozmowy pracownik infolinii NFZ powiedział, że o swoich obawach powinna zawiadomić sanepid w Gdańsku, ale może to zrobić w poniedziałek, bo sanepid nie pracuje w weekend. Tymczasem Anna Obuchowska, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku podkreśla, że telefon alarmowy w Sanepidzie jest czynny całą dobę, także w weekendy. Taka dezinformacja budzi niepokój wielu osób.

18:57 - "Nie należy wierzyć w informacje, że Polska jest przygotowana na koronawirusa" - mówi Maciej Sagal, przedsiębiorca, który zamieścił w internecie relację ze swoich wizyt w gdańskich placówkach medycznych. Tymczasem Marek Prusakowski, ordynator oddziału chorób zakaźnych Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, tłumaczy: "Nie było wskazań do badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa u tego pacjenta". 13:30 - W związku z epidemią koronawirusa prezydent USA Donald Trump rozważa zamknięcie granic USA dla kilku krajów, w których "występuje nieproporcjonalnie duża liczba przypadków zarażenia wirusem". Niepokojący jest fakt, że w Kalifornii i Oregonie wykryto przypadki zarażenia koronawirusem u osób, które nie były za granicą i nie miały kontaktu z osobami chorymi lub podróżnymi, którzy wrócili do USA.

13:05 - Wojewoda Śląski postawił w stan gotowości placówki medyczne na terenie Śląska i Zagłębia. W woj. śląskim dziesięć osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, a ponad 350 jest dodatkowo pod stałą obserwacją.

9:30 - 86 986 to liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem, które odnotowano w 65 krajach. Na świecie zmarło już 2 979 osób, a wyleczonych zostało 42 618. 29 lutego: 18:57 - Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski nałożył na osiem szpitali obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Ta decyzja oznacza możliwość zlecenia szpitalom m.in. przekształcenie oddziału w oddział zakaźny oraz zwiększenie obsady personelu. 18:50 - Dwóch z czterech pacjentów, którzy w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie oczekiwali na wyniki testów, otrzymało już wyniki. Badania nie potwierdziły obecności koronawirusa, pacjenci zostali wypisani do domu. Szpital cały czas czeka na wyniki kolejnych dwóch pacjentów, które mają być znane jutro i w poniedziałek. Stan pacjentów lekarze określają jako zadowalający.

18:30 - Episkopat wydał komunikat dla wiernych w związku z epidemią koronawirusa. - Zachęcam duchowieństwo i wiernych do zachowania zwiększonej ostrożności - napisał w komunikacie abp Stanisław Gądecki..

Duchowny zachęca biskupów, by przekazali wiernym informację o możliwości przyjmowania w najbliższym czasie komunii na rękę lub tzw. komunii duchowej. Jednocześnie arcybiskup zachęcił wiernych "do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej".

