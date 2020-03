Erotyk "365 dni" w kinie Helios spowodował oburzenie rodziców. Zgłosili sprawę na policję

Opolanka znalazła na stronie Heliosa informację, że film jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat.

Osłupiałam, gdy na tej samej stronie przeczytałam, że na salę nie będą wpuszczane osoby poniżej 15. roku życia, bo to oznacza, że na film do Heliosa wejdą nie tylko dorośli, ale również nastolatkowie! – mówi oburzona czytelniczka. – Nie mogłam dodzwonić się do kina, więc zadzwoniłam na policję. Funkcjonariusz zasugerował, żeby złożyć zawiadomienie w prokuraturze i zawiadomić Rzecznika Praw Dziecka. Nie zrobiłam tego, bo policjant stwierdził, że najlepiej byłoby zebrać podpisy osób, które mają podobne jak ja odczucia. Nie widziałam i nie zamierzam oglądać tego filmu. Od koleżanki, czterdziestoletniej kobiety, usłyszałam natomiast, że on ocieka seksem, a niektóre sceny nawet ją szokowały dosadnością. W tym filmie nie liczy się człowiek, tyko wygląd i seks. Z całą pewnością nie są to obrazy, który powinni oglądać 15- czy 16-latkowie.