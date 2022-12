ETIAS: nowy program ruchu bezwizowego w Europie ruszy w 2023 r. Jak działa, kogo dotyczy, ile trzeba będzie zapłacić za zgodę na podróż?

W przyszłym roku uruchomiony zostanie system ETIAS - program ruchu bezwizowego do Unii Europejskiej i Strefy Schengen. Podróżni z krajów trzecich będą musieli uzyskać w ETIAS zgodę na przekroczenie granicy zewnętrznej zjednoczonej Europy. Jak dokładnie będzie działał system ETIAS, kogo dotyczył? Jak będzie można załatwić zgodę na podróż w ETIAS i ile to będzie kosztowało? Zapraszamy do informatora: wszystkie informacje o systemie ETIAS w jednym miejscu.

Stephen Barnes, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne