Europoseł Ryszard Czarnecki w Opolu. Było o relacjach transatlantyckich i roli Polski oraz relacjach Polski z Unią Europejską

Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski tłumaczył z kolei genezę hasła „Polska jest jedna”.

- To wzięło się z filozofii podziału środków. My postawiliśmy, dzięki prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, na model zrównoważonego rozwoju. To widać w całym kraju, na Opolszczyźnie również, jak na dłoni. Na czym to polega? Na odpowiednim dysponowaniu środkami finansowymi, które się znalazły po 2015 roku. Od 2016 roku do 2023 roku na Opolszczyznę trafiło 8 miliardów złotych na różnego rodzaju inwestycje i przedsięwzięcia – mówił Sławomir Kłosowski wojewoda opolski.