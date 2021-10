Ewakuacja Biedronki w Ozimku. Strażacy sądzili, że jadą do wycieku gazu. Powód był inny

Świadkowie, którzy zaalarmowali służby, twierdzili, że w budynku wyczuwalny jest zapach gazu. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej.

Nim strażacy dojechali na miejsce ze sklepu ewakuowało się 45 osób (pięć z nich to pracownicy Biedronki). Szybko okazało się, że w pomieszczeniu socjalnym doszło do zwarcia w instalacji elektrycznej i to ono było przyczyną specyficznego zapachu, który świadkowie skojarzyli z gazem.

Strażacy sprawdzili obiekt pod kątem bezpieczeństwa. Pożaru na szczęście nie było.

Do ewakuacji klientów i pracowników z tego samego sklepu w Ozimku doszło też w maju 2021 roku. Wtedy przyczyną interwencji był wyciek gazu. Pracownicy sklepu, jeszcze przed przyjazdem służb, wyprowadzili na zewnątrz około 40 osób.