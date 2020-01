Fardin Kazemi może wracać do Iranu. Ostatni szlif jego auto przeszło na Opolszczyźnie

Irański kierowca osobiście doglądał każdego szczegółu podczas łączenia ciągnika siodłowego i naczepy na placu przed opolską firmą Scania w sobotę późnym popołudniem.

U nas zostało zamontowane dodatkowe oświetlenie wraz z rurą na dachu – mówi Wojciech Gabriel, doradca serwisowy w firmie Scania Opole. - Po to, by był widoczny, by był bezpieczny i by się dobrze prezentował. Sprawdzaliśmy także stany wszystkich płynów, ogumienie, oświetlenie itd. Nie ma wątpliwości, że pojazd jest przygotowany do drogi i spełnia wszystkie parametry. Może bezpiecznie użytkować jeden z naszych flagowych produktów z silnikiem V.

- Wygląda na to, że we wtorek wreszcie pojadę do domu – powiedział nto Fardin Kazemi. - Mam nowy samochód, bardzo dobry. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli. Jestem bardzo szczęśliwy.

Przypomnijmy, Fardin Kazemi jeździł po Europie amerykańską ciężarówką. Na początku grudnia pod Częstochową na DK nr 1 jego samochód się zepsuł.