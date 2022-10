Felernych stojaków miało już nie być w mieście, ale postawiono je przy centrum przesiadkowym Opole Główne

- Tym bardziej dziwi, że przy tak kosztowej inwestycji inwestor tego nie dopilnował. Co więcej, wiata rowerowa powinna być osłonięta z trzech stron, żeby chronić rowery przed zacinającym deszczem czy śniegiem. Po drugiej stronie placu, czyli przy poczcie, można było to zrobić. Apelujemy więc do prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, aby w trakcie odbiorów inwestycji naprawić ten bubel – dodaje Piotr Oliwa.