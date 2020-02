Ferie 2020 w Opolu. Dzieci morsowały na kamionce Bolko [ZDJĘCIA]

Na pierwszym w Opolu morsowaniu dzieci pojawił się m.in. 6-letni Alan. - Rodzice mi powiedzieli, że zimą też można się kąpać. Trochę się boję, ale chciałbym spróbować - opowiadał. - Myślę, że to nie zaszkodzi, a może zahartować syna. Zawsze to zdrowsze, niż faszerowanie dziecka antybiotykami - mówi Alicja Marszołek-Żerek, mama Alana i 2-letniej Amelii. - Ja do tej pory nigdy nie morsowałam, ale jeśli syn wejdzie do wody, to chyba nie będę miała wyjścia.