Festiwal Biegów Górskich 3xKopa. To było wymagające 10 km po górach. Głucha Dyszka w masywie Góry Chrobrego przyciągnęła 150 osób

- W zeszłym roku, podczas dekoracji zwycięzców, poznaliśmy ten teren i potencjał, jaki on stwarza, dlatego bieg na 10 kilometrów przenieśliśmy do Głuchołaz - mówi organizator wydarzenia Artur Góralczyk ze Stowarzyszenia „Bieg Opolski”.

To nie jedyny bieg na "dyszkę" organizowany w masywie Chrobrego. We wrześniu odbędzie się II Bieg Górski Służb Mundurowych w Głuchołazach . W jego organizację jest zaangażowany mistrz świata w biegach górskich Bartłomiej Przedwojewski .

- Dla mnie to jest wielka radość, że poszczególni organizatorzy imprez sportowych mają swoje pomysły i wybierają Głuchołazy. Nasz teren to przecież nie tylko Korona Gór [Polski – red.], ale mamy także Górę Chrobrego, Kopę Biskupią, Srebrną Kopę. Naprawdę potencjał jest bardzo duży i tyko cieszyć się, że jest taka ilość uczestników – komentował burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński.

Nie jest tajemnicą, że tego typu wydarzenia to okazja do promocji miasta i gminy. To też impulsy do inwestowania w infrastrukturę i poszerzania oferty turystycznej Gór Opawskich.