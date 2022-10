Festiwal Czekolady. Tak słodko w Opolu jeszcze nie było, rynek utonął w czekoladzie [DUŻO ZDJĘĆ]

Festiwal Czekolady odbywa się w Opolu po raz pierwszy, ale po frekwencji można sądzić, iż ma szansę stać się ulubioną imprezą mieszkańców miasta.

Na stoiskach wokół Ratusza można m.in. kupić praliny, owoce w czekoladzie, żelki, chałwę, czekoladę na gorąco i słodkości na innych wiele sposobów. Wybór jest tak różnorodny, że każdy łasuch na pewno znajdzie coś dla siebie.

- Czekolada nie musi być tylko z orzechami albo mleczna. Obecnie pojawia się wiele wariacji na temat, bo dodatkiem do czekolady mogą być składniki bardzo nieoczywiste - mówi Maja Rudnicka z Best Chocolate. - U nas na przykład można popróbować czekolady z wiśnią, chili, a nawet z oscypkami, czyli naszym produktem regionalnym, gdyż jesteśmy z Beskidu. Da się ją jeść. Znajoma mówi, że to smak z gatunków tych, które się albo kocha, albo nienawidzi. Jeśli ktoś lubi oscypka, to na pewno mu podpasuje.