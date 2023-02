Festiwal Książki w Opolu 2023. Święto czytelników odbędzie już po raz siódmy. Znamy już datę

Organizatorzy Festiwalu Książki w Opolu już po raz siódmy zapraszają na największe targi książki w regionie. Będą nie tylko spotkania autorskie z gwiazdami polskiej literatury, ale także koncerty gwiazd muzycznych.

W targach wezmą udział znane wydawnictwa literackie. Zaprezentowane zostaną nowości i premiery książkowe.

W tętniące życiem Miasteczko Literackie ponownie zamieni się plac Wolności w centrum Opola.

- W Opolu jak zawsze jest najlepsza impreza, bez porównania do wszystkich innych imprez książkowych. Tak że jeśli zastanawiacie się, czy kiedykolwiek warto odwiedzić Opole i wpaść na Festiwal Książki, to ja daję autorską gwarancję, że jak najbardziej warto, bo nigdzie nie będziecie się tak bawić jak u nas! – zapewnia Remigiusz Mróz, król polskiego kryminału, a na co dzień mieszkaniec Opola.