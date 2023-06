Festiwal Książki w Opolu. Ponad 100 wydawców i setki nastoletnich czytelników w kolejce do ulubionych pisarek

Jak co roku, na targi książki do Opola przyjechały literackie gwiazdy:

Gwiazdy literatury Young Adult na Festiwalu Książki w Opolu

Największe kolejki ciągnęły się jednak na obrzeżach Miasteczka Literackiego: od fontanny, przez plac Wolności, dalej kolejka zawijała się i kończyła aż pd rondem Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu.

To była kolejka do pisarek literatury Young Adult (ang młodzi dorośli). To prawdziwy literacki fenomen. To literatura dla nastolatków (a właściwie dla nastolatek, ponieważ czytelniczkami w lwiej części są dziewczyny). Bohaterami książek są zwykle młodzi dorośli, którzy doświadczają pierwszych miłości i pierwszych rozczarować, a także młodzieńczych buntów.