Festiwale muzyczne, plenery plastyczne, czy mistrzostwa mażoretek. Milion złotych na opolską kulturę z budżetu województwa

Organizacja tych wydarzeń, a także inscenizacji historycznych, imprez dla dzieci i seniorów i wielu innych to efekt konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na takie wydarzenia przeznaczono w tym roku z budżetu województwa milion złotych.

- Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Co roku zwiększamy pulę pieniędzy. Zależy nam, by to, co dzieje się w kulturze było efektem współpracy między organizacjami a naszymi instytucjami kultury - mówi marszałek Andrzej Buła.