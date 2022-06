Festiwalowe szaleństwo dobiega końca. Były mocne akcenty, ale nie brakowało przeciętnych występów

Opole 2022. Zwycięzcą Debiutów mogła być tylko ona

Choć zwykle podobają nam się te piosenki, które już znamy, to na festiwalu od lat za najciekawszy można uznać koncert Debiutów. Tym razem ich poziom był jednak mało zadawalający i niższy niż w poprzednich latach.

Najjaśniejszym punktem Debiutów był występ Magdaleny Meg Krzemień, pochodzącej z Niemodlina wokalistki, która wygrała konkurs i to do niej trafiła nagroda im. Anny Jantar. Dała kapitalny koncert, który porwał do zabawy publiczność w amfiteatrze i nie pozostawił innego wyboru jury.

Debiuty były dopiero trzecim koncertem w czasie sobotniego festiwalu i rozpoczęły się późno, bo dopiero o 23:30. Nie może więc dziwić, że opolska publiczność konkursem Debiutów była zwyczajnie zmęczona, skoro zwycięzcę poznaliśmy o godz. 1:30 w nocy.