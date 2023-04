Festyn Edukacyjny Rzemiosło i Edukacja Dzień Zawodowca w Opolu. Młodzież coraz chętniej stawia na edukację zawodową

- Myślę, że zainteresowanie szkolnictwem zawodowym jest ogromne. Widać to w rekrutacji do szkół branżowych. W zeszłym roku tak naprawdę każda szkoła podwoiła nabory do szkół branżowych I stopnia - wyjaśnia Łukasz Denys, dyrektor Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej.