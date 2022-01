Figury świętych wrócą do katedry opolskiej. Najpierw zostaną jednak odnowione. Renowację wesprą parafianie

Nie są to bardzo duże monumenty (mają około 130 centymetrów wysokości), więc powinny się na białej ścianie kaplicy – powyżej linii cegieł - zmieścić. Ale są dość znacznie zniszczone, wymagają najpierw starannego oczyszczenia, a następnie odnowienia.

- Poprosiliśmy parafian chętnych do wsparcia tej renowacji. Koszt odnowienia jednej figury wyniesie około 6 tysięcy złotych. One po odrestaurowaniu znajdą się absolutnie na właściwym miejscu – dodaje ks. proboszcz. - Przed laty wszystkie one były ustawione w naszej katedrze.