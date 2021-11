Filharmonia Opolska. Karol Mossakowski zagra koncert Francisa Poulenca. Już w piątek wieczór z wirtuozem organów

Mieszkającego na stałe we Francji mistrza organów publiczność z Opola może kojarzyć z cyklem „W starym kinie”, podczas którego artysta improwizował ścieżkę dźwiękową do klasyków kina niemego. Mossakowski jest organistą tytularnym katedry w Lille we Francji oraz Artystą-Rezydentem Radia Francuskiego w Paryżu. Jest także profesorem Wyższej Szkoły Muzycznej w San Sebastián.

W programie koncertu jako pierwsza zabrzmi "Uwertura" Antoniego Szałowskiego. Kompozycja nagrodzona Złotym Medalem na Światowej Wystawie w Paryżu, uznana została przez wybitnego krytyka Florenta Schmitta za najciekawsze wydarzenie sezonu 1936/37.

Następnie melomani usłyszą bardzo ciekawy "Koncert na organy, kotły i smyczki g-moll" Francisa Poulenca. Po przerwie zabrzmi "Sinfonia rustica" Andrzeja Panufnika.

Prawdopodobnie obaj polscy kompozytorzy – Antoni Szałowski i Andrzej Panufnik – spotkali w Paryżu Francisa Poulenca. Zadziwiające są niewidzialne nici łączące ludzi sztuki i sprawiające, że świat staje się tak mały. Szałowski jeszcze przed II wojną światową wyjechał na studia do słynnej Nadii Boulanger.