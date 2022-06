Filharmonia Opolska zaprasza w niedzielę 19 czerwca na wieczór chilijski

Magdalena urodziła się w Krakowie, ale dorastała w egzotycznej Kolumbii, chłonąc od najmłodszych lat tamtejsze rytmy, melodie i kulturę iberoamerykańską. To jedyna polska wokalistka mająca w swoim repertuarze tak szeroki wachlarz gatunków jak flamenco, tango argentyńskie, salsę, rancherę, bolera, cumbię i muzykę chilijską.

Nie tylko śpiewa, ale także tłumaczy polskie piosenki na język hiszpański. Jest zwyciężczynią konkursu na interpretację piosenek Marka Grechuty podczas Grechuta Festival 2011 oraz laureatką Złotego Liścia w ramach XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro.

Obecnie w Polsce artystka jest jedyną wokalistką wykonującą repertuar chilijski. W 2017 roku wystąpiła podczas otwarcia honorowego konsulatu Chile w Katowicach, przed ambasadorem Republiki Chile w Polsce.

W swojej twórczości zawsze próbuje łączyć dwa odległe światy – latynoamerykański i polski. Jej pierwsza płyta Raíces, jest powrotem do korzeni, rdzennych brzmień i rytmów gorącej Hiszpanii oraz egzotycznej Ameryki Łacińskiej. Trochę na przekór wszechobecnej tendencji do fuzji w muzyce, płyta ukazuje w tradycyjnej formie bogactwo folkloru świata hiszpańskojęzycznego. Dokładając do tego jej niezwykłą barwę głosu oraz ogromny temperament możemy spodziewać się niezwykle energetycznego wieczoru.