Filmy i seriale wstrzymane przez koronawirusa. Jaka przyszłość czeka świat kina? Branża boryka się z kryzysem

Aby sprawdzić, które filmy i seriale zostały zawieszone przez koronawirusa, przejdź do galerii.

Jedną z branż, których pandemia doświadczyła najmocniej, jest branża filmowa. Jak szacują eksperci, straty produkcji hollywoodzkich z samych niesprzedanych biletów do kina na ten moment sięgają już 7 mld dolarów. Szacuje się, że całkowite straty mogą uplasować się na poziomie 20 mld dolarów.

Branża traci miliony również przez przyśpieszone premiery online. Z badań zleconych przez NATO wynika, że wprowadzenie filmu 10 dni wcześniej na platformy cyfrowe generuje straty sięgające 2 mln dolarów . Póki co jednak jest to dla dystrybutorów jedyna metoda ratowania się przed upadkiem. Jedyną stroną czerpiącą korzyści z pandemii są platformy VOD. Jak wskazują dane z badań Gemius/PBI, w marcu 2020 Netflix odnotował prawie 1 milion użytkowników więcej niż w lutym.

Sytuacja w Polsce

Sytuacja branży filmowej w Polsce także nie przedstawia się zbyt kolorowo. Najmocniej ucierpią Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, których jest w całym kraju ponad 230.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Kin Studyjnych nie mają podstaw do optymizmu: Obawiamy się, że obecna sytuacja bardzo szybko doprowadzi do zapaści rynku filmowego i bez realnego, szybkiego wsparcia ze strony Państwa doprowadzi do likwidacji setek miejsc pracy w skutek zamknięcia wielu ośrodków kultury filmowej, które w obliczu braku przychodów, nie będą w stanie sprostać narastającym zobowiązaniom finansowym.