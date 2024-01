Finał Pucharu Polski w siatkówce kobiet odbędzie się w Nysie Wielka impreza odbędzie się 16 i 17 marca w Hali Nysa

– Nysa jest wyjątkowym miejscem na siatkarskiej mapie Polski, bo z pewnością można powiedzieć, że jest to miasto oddychające siatkówką. W Nysie siatkówka jest na pewno sportem numer jeden i widzimy to nie tylko podczas meczów męskiej PSG Stali, gdy piękna nyska hala wypełnia się kibicami do ostatniego miejsca, ale także w trakcie meczów pań o TAURON Puchar Polski. Z ogromną radością skorzystaliśmy kolejny raz z gościnności miasta i gminy Nysa, bo czujemy się tu doskonale – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki S.A.

– Zapraszamy do Nysy wszystkich kibiców kobiecej siatkówki – mówi Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy. – Po raz kolejny mamy zaszczyt i radość gościć najlepsze polskie drużyny. Turniej w Nysie to gwarancja najwyższego sportowego poziomu i największych emocji. Dla naszego miasta to siatkarskie święto - dodaje.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy turniej finałowy Pucharu Polski kobiet odbył się w Nysie w 2018 roku, gdy w finale Grot Budowlani Łódź pokonali ŁKS Commercecon 3:0. Trzy kolejne nyskie finały wygrała drużyna Grupy Azoty Chemika Police, w 2022 roku najlepszy był Developres (obecnie PGE Rysice) Rzeszów, a z kolei przed rokiem kolejny raz triumfowały zawodniczki z Polic.

Co ciekawe, zawodniczki Chemika za każdym razem, gdy przyjeżdżały do Nysy, wygrywały rozgrywki TAURON Pucharu Polski – czterokrotnie w ostatnich sześciu edycjach wywalczyły awans do turnieju finałowego i cztery razy cieszyły się z trofeum.