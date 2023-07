Fire Truck Show 2023. Setki wozów strażackich i tysiące strażaków oraz miłośników samochodów pożarniczych w Główczycach

- Przyjeżdżamy tutaj co roku, mimo iż mamy prawie sto kilometrów. Ale jest to świetny zlot, a ja staram się go uświetnić jak Wieruszowski Kogut Strażak - mówi Andrzej Piluch z OSP Wieruszów (województwo łódzkie).

Strażacy z OSP Cisie (województwo śląskie) przywieźli na zlot cztery pojazdy pożarnicze:

OSP Roszkowice (z gminy Byczyna) przyjechała na Fire Truck Show swoim Jelczem 006/2GCBA 11/45.

- Ciekawostką jest, że jest to największy wóz strażacki zbudowany w czasach PRL-u - informuje Roman Janiaczyk, sekretarz OSP Roszkowice. - Jest to tak naprawdę Steyr na podwoziu Jelcza. Wyprodukowanych zostało takich tylko kilka sztuk, ponieważ był to prototyp.My mamy go w jednostce od 1996/97 roku, kiedy kupiliśmy go z Państwowej Straży Pożarnej z Opola.