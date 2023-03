Firma Sindbad z Opola świętuje 40. urodziny. Przez te wszystkie lata jej autobusy przewiozły prawie 18 mln pasażerów!

- Na Opolszczyźnie wiele ludzi wyjeżdżało do Niemiec i wszyscy potrzebowali tego dokumentu - mówi Ryszard Wójcik, założyciel Sindbada i jego wieloletni prezes. - To był strzał w dziesiątkę. Z czasem otwieraliśmy punkty przyjmowania paszportów do wizowania w różnych miastach. Obsługiwaliśmy setki osób dziennie. Ruch rósł, ale problemem dla naszych klientów było to, jak dostać się do Niemiec. Nie każdy miał samochód, a pociągi były limitowane. Najlepiej, to znaczy najtaniej było autokarem. Z czasem stało się jasne, że jeśli potrzebujesz wizy i połączenia do Niemiec, to idź do Sindbada.