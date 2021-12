Fizjoterapeuci z Politechniki Opolskiej prowadzą badania nad skręceniami stawu skokowego

Do tej pory badaniom poddano 84 osoby. Są wśród nich studenci, policjanci, żołnierze, sportowcy( koszykarze, piłkarze ręczni, biegacze, tenisiści). Niektórym z nich zdarzyło się w ciągu ostatnich pięciu lat skręcić kostkę aż 40 razy. To najbardziej powszechny uraz sportowy, który u regularnie uprawiających sport ma skłonności do nawrotu w ciągu roku.

I właśnie przyczyny takiej przewlekłej niestabilności stawu skokowo-goleniowego biorą pod lupę naukowcy. Służą temu działania na specjalnie zaprojektowanej bieżni.

- Chcemy pomóc osobom, które często skręcają lub "podkręcają" stawy skokowe. Ten problem wraz z wiekiem znacznie utrudnia codzienne czynności i często uniemożliwia dalszy nawet amatorski sport - mówią Wojciech Stefaniak i Karolina Mojza.

– U osób regularnie skręcających kostkę, dochodzi do zmian w strukturze stawu m. in. w chrząstce stawowej, wcześniejszych zmian zwyrodnieniowych. Zmienia się również aktywność mięśniowa prowadząca do zmiany aktywności neuronalnej nawet na poziomie rdzenia kręgowego i kory mózgowej. Dotychczas prowadzone terapie nie dają satysfakcjonujących efektów, ponieważ wciąż dochodzi do nawracających skręceń. Chcemy to zmienić – mówi dr hab. Dawid Bączkowicz, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.