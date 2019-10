Fontanna na pl. Kopernika w Opolu działa! Jak się prezentuje? [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Na placu Kopernika jestem dosyć regularnie, bo tutaj najczęściej wsiadam do autobusu wracając do domu - mówi pani Jolanta, opolanka.

To, że urządzenie działało w czwartkowy wieczór nie przesądza jeszcze, że do końca tego sezonu fontanna będzie działała regularnie. Warto jednak dodać, że to kolejna podobna fontanna oddana w Opolu do użytku na przestrzeni ostatniego roku.