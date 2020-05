Fontanny w Opolu nie będą uruchomione w maju. Ratusz: Obserwujemy sytuację

Katarzyna Oborska-Marciniak, przyznaje, że nie napuszczono wody do Stawu Zamkowego, ponieważ w ratuszu zapadła decyzja o tym, aby nie uruchamiać fontann do końca maja. Oznacza to, że w najbliższych tygodniach wody nie będzie też w fontannach na pl. Wolności czy pl. Daszyńskiego. Nie będą też włączane dysze tryskające słupami wody na placach Jana Pawła II, Piłsudskiego oraz św. Sebastiana.

- Przyczyną jest sytuacja epidemiczna oraz zalecenia GIS - wskazuje pani rzecznik.