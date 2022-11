Ford Mustang Mach 1 5.0 V8 460 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Coś jest w tym aucie, że przyciąga spojrzenia i sprawia, że serce każdego miłośnika motoryzacji bije szybciej. Fakt, niedawno pokazano nową generację, a więc Mustang Mach 1 jest swego rodzaju pożegnaniem wciąż oferowanego wcielenia, ale ten samochód, w takiej konfiguracji, wciąż robi niesamowite wrażenie. A jazda? Czysta przyjemność!

Ford Mustang Mach 1. Nadwozie i wnętrze

Stylistykę Mustanga zna każdy, więc nie ma sensu się nad nią po raz kolejny rozwodzić. Warto natomiast wspomnieć, czym różni się odmiana Mach 1 od każdej innej, a tych zmian jest wbrew pozorom sporo. Z zewnątrz, oprócz zestawu okolicznościowych naklejek z napisem MACH 1, opisywana wersja wyróżnia się pakietem aerodynamicznym składającym się z słusznej wielkości nakładki na zderzak przedni, poszerzonych progów, tylnego dyfuzora i niewielkiej lotki na klapie bagażnika. Co ważne, nakładki są wykonane z dość surowego tworzywa sztucznego, a więc nie podwyższa ono znacząco ceny. Typowo amerykańskie, spartańskie rozwiązanie, które ma swoich fanów. Ja się do nich zaliczam! Po modne i wykwintne rozwiązania możemy udać się do BMW, Mercedesa czy Porsche, a jeśli ktoś preferuje tańszą formę zabawy, Mustang będzie idealnym wyborem. W standardzie dostajemy 19-calowe felgi dedykowane do odmiany Mach 1, ale za dopłatą wymienimy je na bardziej sportowe i lżejsze. We wnętrzu możemy wymienić fotele na „kubełki” Recaro, które są twardsze i wyglądają na niewygodne, ale to pozory – można w nich zająć świetną pozycję i nawet po długiej podróży nie będziemy obolali. Tak czy inaczej, jeśli ktoś liczy na anonimowość za kierownicą tego auta, to może mieć z tym problem, nawet jeśli wybierze czarny lakier.

Ford Mustang Mach 1. Dane techniczne, osiągi i spalanie

Tutaj również nie bardzo jest co opisywać, bo każdy doskonale zna ten silnik. To słynne pięciolitrowe V8 o mocy subtelnie podniesionej do 460 KM (bazowo 450 KM) i momencie obrotowym 529 Nm z podwójnym wtryskiem paliwa. W połączeniu z aktywnym układem wydechowym z kilkoma ustawieniami, silnik ten potrafi obudzić połowę dzielnicy. Jeśli kierowcy, który snuje się w nocy po mieście, przypadkowo omsknie się noga na pedale gazu, może z satysfakcją obserwować seryjnie zapalające się światła w oknach pobliskich kamienic i wieżowców. Co więcej, w połączeniu z automatyczną, aż 10-biegową przekładnią automatyczną, jest to szczególnie odczuwalne. Dlaczego? Wystarczy bowiem na chwilę docisnąć pedał gazu podczas spokojnej jazdy, aby skrzynia zbiła 2-3 biegi i wkręciła potężne V8 na obroty z potężnym rykiem z wydechów. Jeśli jedziemy z otwartymi przepustnicami wydechów, a ja od tego nie stroniłem, efekty bywają niezwykle satysfakcjonujące!

Zabawa jest również z przyspieszania, bowiem sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 4,4 sekundy. Oczywiście przyspieszanie, bardzo dynamiczne i w akompaniamencie ryczącej V8-ki, nie kończy się na takich wartościach. Silnik niezwykle mocno napędza to auto nawet przy wyższych prędkościach i zdaje się, że nie miałby żadnych oporów, aby w zastraszającym tempie rozpędzić to ważące blisko 1800 kilogramów auto do prędkości ponad 250 km/h. W zakrętach oczywiście trzeba uważać, bowiem skrzynia biegów, potrafi zaskoczyć kierowcę, co może doprowadzić do uślizgu tylnej osi. Przekładnia 10-biegowa świetnie sprawdza się podczas powolnej jazdy bulwarami lub w trasie, bowiem przy 120 km/h silnik utrzymuje około 2000-2200 obr./min. To przekłada się na naprawdę niezłe spalanie. zużycie paliwa w mieście (50 km/h) – 12-13 l/100km;

zużycie paliwa w trasie (70-100 km/h) – 7,5-9 l/100km;

zużycie paliwa na drodze ekspresowej i autostradzie (120-140 km/h) – 8,5-10 l/100km.

Przy równej jeździe w trasie można bez problemu osiągnąć wyniki poniżej 10 litrów, w mieście z kolei zejście poniżej 13 litrów jest dość trudne. Wiele zależy od natężenia ruchu, bowiem rozpędzanie tego auta mocno podnosi zużycie paliwa. Cóż, urok takich silników.

Warto na chwilę wrócić do skrzyni biegów, która potrafi płatać figle. Podczas spokojnej jazdy radzi sobie bardzo dobrze, również dynamiczne zrywy nie są dla niej problemem, a zbijanie po kilka biegów odbywa się błyskawicznie. To zdecydowanie warto zaliczyć na plus. Zdarza się jednak, że sama nie wie, na którym biegu jechać. Ma ich do wyboru aż 10, więc nic dziwnego. Jest to odczuwalne szczególnie podczas jazdy w mieście, w korku, podczas dojeżdżania do świateł itp. Mało przyjemnie bywało także w zakrętach pokonywanych dynamicznie, bowiem skrzyni zdarzało się zmieniać przełożenie w najmniej odpowiednim momencie np. na szycie przy korekcie toru jazdy itp. To nie było przyjemne, bo auto nagle traci stabilność i nierzadko kończy się to lekkim uślizgiem. Nie zdarza się to zbyt często, ale nieco burzy zaufanie do wozu. Chętnie sprawdziłbym wersję z rewelacyjnym ponoć manualem Tremec 3160 - z dodatkową chłodnicą oleju i systemem dostosowania obrotów silnika podczas redukcji przełożenia. Szansa na to maleje po premierze nowej generacji. Cóż, może kiedyś.

Ford Mustang Mach 1. Ceny i wyposażenie

Ceny wersji Mach 1 zaczynają się od poziomu 320 200 złotych za wersję z 6-biegową przekładnią manualną. Za 10-biegowy automat trzeba dopłacić 10 000 złotych. Czy warto? Jeśli ktoś chciałby z tego auta korzystać na co dzień, automat z pewnością wpływa pozytywnie na komfort jazdy, ale jeśli Mach 1 miałby być autem do zabawy od czasu do czasu, manualna przekładnia kusi dość mocno. A co dostajemy w standardzie?

19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich o wzorze MACH 1 , lakierowane w kolorze Magnetic Grey;

układ wydechowy z Czterema końcówkami 4,5-calowymi w stylizacji Mach 1;

pasy pośrodku maski oraz wzdłuż dolnej części boków nadwozia;

kamerę ułatwiającą parkowanie tyłem;

klimatyzację dwustrefową z automatyczną regulacją temperatury;

FordPass Connect z modemem GSM. W opcjonalnym wyposażeniu nie znajdziemy wiele, ale jeśli ktoś chce nieco zmienić wygląd i zachowanie auta, ma do wyboru m.in.: opcjonalny lakier – od 3 800 do 5 800 złotych;

fotele kubełkowe Recaro z tapicerką skórzaną – 7 800 złotych:

opcjonalne 19-calowe felgi ze stopów lekkich – 5 300 złotych:

wzmocnione, sportowe półosie napędowe – 11 550 złotych.

Ford Mustang Mach 1. Podsumowanie

Z jednej strony cieszę się, że zadebiutowała nowa generacja Forda Mustanga z prawdziwym V8 pod maską, ale z drugiej żałuję, że obecna odchodzi. Miała ona swój surowy, mocno analogowy i nieco przaśny, typowo amerykański styl. Niepodrabialny, niepowtarzalny i uwielbiany nie tylko przez zagorzałych fanów marki i modelu, ale i miłośników motoryzacji. Kto wie, może nowa wersja również zdobędzie serca tych, którzy preferują gadżety i elektronikę.

Ford Mustang Mach 1 – zalety: wciąż świetna, niepodrabialna stylistyka, która zwraca na siebie uwagę;

elastyczny, piekielnie mocny i wydajny silnik V8;

fenomenalne brzmienie jednostki podbijane przez aktywny układ wydechowy;

zaskakująco wysoki komfort podróży;

sporo przestrzeni wewnątrz.

Ford Mustang Mach 1 – wady: typowo amerykańskie podejście do wykończenia wnętrza;

czasami nieprzewidywalne działanie skrzyni biegów.

Porównanie Ford Mustang Mach 1 5.0 V8 460 KM (AT10) do wybranych konkurentów: Ford Mustang Mach 1 5.0 V8 460 KM (AT10) BMW Seria 4 M440i 3.0 374 KM (AT8) Mercedes-Benz Klasa C 400 3.0 333 KM (AT9) Cena (zł, brutto) od 320 200 od 318 500 od 277 500 Typ nadwozia/liczba drzwi coupe/2 coupe/2 coupe/2 Długość/szerokość (mm) 4784/1916 4768/1852 4686/1810 Rozstaw kół przód/tył (mm) 1582/1655 1575/1611 b.d./b.d. Rozstaw osi (mm) 2720 2851 2840 Pojemność bagażnika (l) 408/b.d. 440/b.d. 400/b.d. Liczba miejsc 4 4 4 Masa własna (kg) 1786 1695 1675 Pojemność zbiornika paliwa (l) 61 59 66 Układ napędowy spalinowy spalinowy spalinowy Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa benzyna bezołowiowa benzyna bezołowiowa Pojemność (cm3) 5038 2998 2996 Liczba cylindrów 8 6 4 Napędzana oś tylna tylna 4x4 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 10-stopniowa automatyczna, 8-stopniowa automatyczna, 9-stopniowa Osiągi Moc (KM) 460 374 333 Moment obrotowy (Nm) 529 500 480 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 4,4 4,8 5,2 Prędkość maksymalna (km/h) 250 250 250 Średnie spalanie (l/100 km) - dane fabryczne 11,7 (WLTP) 7,4 (WLTP) 8,4 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 270 168 192

