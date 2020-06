Fortuna 1 Liga. Odra Opole wypunktowała Wartę Poznań, wicelidera i mocnego kandydata do gry w Ekstraklasie! [DUŻO ZDJĘĆ]

Zanim padła ta bramka, większość przeciętnych obserwatorów powiedziałaby, że z boiska wiało nudą. Rzeczywiście, próżno było szukać dogodnych sytuacji do strzelenia gola. Niemniej jednak należy odnotować fakt, że zawodnicy Odra tak zneutralizowali poczynania wicelidera z Poznania, że ten kompletnie miał pomysłu jak zagrozić gospodarzom. Taka sytuacja utrzymała się zresztą do ostatniego gwizdka. Z gry Warta nie stworzyła sobie ani jednej okazji bramkowej. Jeżeli już poznanianie oddawali jakiekolwiek strzały, i to zupełnie niegroźne, to praktycznie tylko po stałych fragmentach gry.

więcej wkrótce

Odra Opole – Warta Poznań 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Piech – 36., 2-0 Janus – 50. (karny).

Odra: Kuchta – Janasik, Kamiński, Żemło, Winiarczyk – Tabiś (67. Czernysz), Niziołek (76. Mikinic), Czyżycki, Bonecki, Janus – Piech (80. Skrzypczak).

Warta: Lis – Grobelny, Boczek, Kieliba, Kiełb (75. Napołow) - Apolinarski, Trałka, Kupczak, Janicki, Rybicki (46. Jakóbowski) – Jaroch (46. Szczepaniak).

Żółte kartki: Czernysz, Piech, Skrzypczak - Grobelny, Kupczak, Trałka.

Czerwona kartka: Skrzypczak - 89. min (dwie żółte).