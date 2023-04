Fortuna 1 Liga. Skra Częstochowa - Odra Opole 1:1. Opolanie skarceni za minimalizm po przerwie

Sympatycy oraz piłkarze opolskiego zespołu mogą czuć duży niedosyt, a nawet rozczarowanie, ponieważ po pierwszej połowie absolutnie nic nie wskazywało na to, że Odra ostatecznie podzieli się punktami z przeciwnikiem.

Początkowe 45 minut wyglądało bowiem w jej wykonaniu bardzo okazale. Swoją dobrą postawę przypieczętowała ona bramką zdobytą w 25. minucie. Wtedy to idealne dośrodkowanie wykonał Maciej Makuszewski, a całą akcję skuteczną główką sfinalizował Konrad Nowak. Jeszcze przed przerwą bliski podwyższenia prowadzenia był choćby Michał Bednarski, ale jego próbę w efektownym stylu zatrzymał bramkarz Skry Jakub Bursztyn.

To on był zdecydowanie najjaśniejszym punktem swojego zespołu w pierwszej części gry, co zwiastowało, że, nawet grając bez zawieszonego na dwa mecze (za czerwoną kartkę w meczu z GKS-em Tychy) Hiszpana Borjy Galana, opolanie są w stanie wygrać z otwierającą strefę spadkową Skrą i tym samym powiększyć nad nią przewagę do pięciu punktów.