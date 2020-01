Forum Młodych PiS wezwało radnego PO Przemysława Pospieszyńskiego do przeprosin i złożenia mandatu

- Przeprosin nie w formie oświadczenia wysłanego do mediów, w którym radny także kłamie, że nie był redaktorem tej strony, będąc radnym - zastrzegł Grzegorz Krukowski. - A przecież strona powstała tuż po wygranych pierwszych wyborach Arkadiusza Wiśniewskiego w 2014 roku i pan radny w 2014 roku był radnym miasta Opola, zaś TVP3 Opole ujawniła, że informacje na tej stronie zamieszczał jeszcze w 2019 roku - argumentował polityk.

Grzegorz Krukowski, szef Forum Młodych PiS podczas poniedziałkowej konferencji, która odbyła się w ratuszu, wezwał radnego Platformy Obywatelskiej Przemysława Pospieszyńskiego do wyrażenia szczerych i publicznych przeprosin wszystkich ofiar internetowego hejtu.

Precyzując, Przemysław Pospieszyński został radnym w grudniu 2015 roku, po tym jak zajął miejsce w radzie miasta po Szymonie Ogłazie, który trafił do zarządu województwa.

- Wzywamy radnego do zachowania honorowego i złożenia mandatu. Okazało się bowiem, że jest osobą o podwójnej moralności, zawiódł Opolan, którzy głosowali na niego, bo przekonał ich, że reprezentuje pewne standardy i wartości. Jednak po raz kolejny okazało się, że jest karykaturą tego, co o sobie deklaruje. Po raz kolejny zawiódł zaufanie Opolan. Za pierwszym razem podczas słynnej akcji ze składaniem podpisów i wychodzeniem z sesji rady miasta - tzw. lex Pospieszyński - kontynuował Krukowski. - Teraz naczelny moralizator Rady Miasta Opola, promotor akcji stop hejt okazał się twórcą tchórzliwych ataków na osoby publiczne za pośrednictwem strony "Ośmiornica Wiśniewskiego".

Poprosiliśmy o komentarz do działalności Marcina Rola, bliskiego współpracownika Patryka Jakiego, który miał administrować profilem facebookowym o podobnym charakterze "Trzaskowski jak Komorowski" wymierzonym w Rafała Trzaskowskiego z PO, m.in.w czasie wyborów samorządowych, w których kontrkandydatem do fotela prezydenta Warszawy był Patryk Jaki.

I dodał, że jego formacja przyłącza się do apelu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, solidaryzując się z prezydentem, wzywając radnego do złożenia mandatu.

- Zwłaszcza, że o hejt pan Pospieszyński oskarżał wszystkich wokół, samego zaś siebie stawiając za wzór prowadzenia debaty publicznej. To zachowanie jest niegodne osoby zaufania publicznego. Pan radny utracił moralny mandat do sprawowania tej funkcji - przekonywał polityk PiS.

Krukowski zapewnił, że jeśli działacze jego ugrupowania mają coś do powiedzenia, to mówią to prosto w twarz, publikują i podpisują się pod tym.