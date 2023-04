Forum seniorów Opolszczyzny w teatrze Ekostudio w Opolu

W podobnym tonie powitał seniorów Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski, który był jednym z głównych partnerów Forum Seniora.

– Dla mnie jesteście państwo swoistym kapitałem naszego województwa, kapitałem doświadczenia, które możemy wspólnie spożytkować dla dobra Opolszczyzny – mówił wojewoda Kłosowski. – Dziękuję wam za to, że jesteście aktywni, reagujecie na zjawiska i wydarzenia jakie są udziałem region. Młode pokolenie niestety dość powierzchownie podchodzi do rzeczywistości w przeciwieństwie do was, którzy zauważają jej wieloaspektowość czy wielopoziomowość. Cieszę się, że nierzadko dzielicie się ze mną swoimi przemyśleniami, wnioskami. Zainicjowana przez nto seria spotkań i dyskusji na temat problemów seniorów jest bardzo ważna dla naszego miasta, naszego województwa, bo jest szansą, żeby wykorzystać wasze przebogate doświadczenie z korzyścią dla całego regionu – mówił wojewoda Sławomir Kłosowski.