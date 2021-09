Fotoradary na drogach Opolszczyzny. Jeden zamontowany jest już w Krapkowicach, drugi pojawi się w Niemodlinie

Na podstawie badań bezpieczeństwa ruchu drogowego Generalna Inspekcja Transportu Drogowego wytypowała 26 lokalizacji na terenie 13 województw, w których zamontowane zostaną nowe fotoradary.

- Są to miejsca, w których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym, a kierowcy nagminnie nie stosują się do ograniczeń prędkości - informuje Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.