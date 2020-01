Fundacja Bonków organizuje Olimpijski Bal Charytatywny w Opolu. Pojawią się sportowe gwiazdy! [ZDJĘCIA]

Opolskie morsy nie mogą się doczekać ujemnych temperatur

Członkowie grupy Morsy Opole co niedzielę kąpią się w kamionce Bolko. - Czekamy na to, aż temperatura powietrza spadnie poniżej zera i trzeba będzie rozbijać lód, żeby wejść do wody - mówi Dariusz Chwist, jeden z morsów.