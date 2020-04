Fundacja Kuby Błaszczykowskiego przekazała maseczki opolskim szpitalom

- Trafią one m.in. do Raciborza (3 tysiące), do szpitala zakaźnego we Wrocławiu (6 tysięcy), kolejne 6 tysięcy do Warszawy, kolejne 5 tysięcy do Częstochowy – dodaje inny członek zarządu Dawid Błaszczykowski. Łącznie rozdysponowaliśmy dzisiaj około 50 tysięcy sztuk.