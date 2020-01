Gabinety rehabilitacyjne Caritasu Diecezji Opolskiej będą lepiej wyposażone

Za tę kwotę realizowany będzie projekt pod nazwą „Poprawa dostępności do stanowisk usprawniania leczniczego i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie 34 gabinetów rehabilitacyjnych Caritas Diecezji Opolskiej w nowoczesny sprzęt medyczny”.

Pieniądze pochodzą z Priorytetu 1A Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, za który odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pozyskana kwota pozwala na unowocześnienie istniejącej i funkcjonującej w gabinetach rehabilitacyjnych bazy urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych. Nowy sprzęt trafi do gabinetów na terenie całej diecezji opolskiej.

Dotacja została podzielona na trzy transze, a jej wydatkowanie zakończy się w połowie 2021 roku. Część urządzeń trafiła już do gabinetów rehabilitacyjnych. W 2019 roku były to aparaty do terapii skojarzonej (elektroterapii i terapii ultradźwiękami) (33 sztuki) oraz stoły rehabilitacyjne i krzesła do masażu 26 sztuk). Ich wartość wyniosła blisko 247 500 złotych.