Gala w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu. Nagrody marszałka za twórczość, działalność kulturalną oraz propagowanie kultury

- Ludzie kultury pokazują nam piękno – mówił otwierając galę marszałek Andrzej Buła. – Uczą nas piękno podziwiać. Kiedy dochodzimy do momentu, gdy nasze potrzeby zostają zaspokojone, mamy czas, żeby coś zobaczyć, posłuchać, podziwiać. Kultura nie ma granic. Nie ograniczają jej żadne ściany ani budynki. Mimo to wrażliwi ludzie potrafią zrobić piękne zdjęcia, kroszonki czy ceramikę. Ale chcę podkreślić, że w naszym regionie zbudowaliśmy dla kultury mocny fundament, czyli zapewniliśmy wojewódzkim instytucjom kultury dobre warunki do działania.

Laureaci Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury w 2021

Nagroda specjalna: - Jerzy Stemplewski - opolski artysta fotografik i dokumentalista życia w naszym regionie. Fotografuje Opole od 1966 r.

- To prawda, w tym roku mija dokładnie 55 lat odkąd utrwalam na zdjęciach nasze miasto – powiedział nto pan Jerzy. – Myślę, że i przed laty, i teraz jest piękne. I takie staram się pokazywać. Nie tylko w regionie. Także na międzynarodowych wystawach w Berlinie, w Oberhausen i w łotewskiej Rydze. Chętnie dzielę się swoimi zdjęciami z Archiwum Państwowym w Opolu. A w wersji cyfrowej zdjęcia, które kiedyś utrwalałem na negatywach, sobie zostawiam.

Nagrody: