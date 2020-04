Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu możemy zwiedzać też online

Nowością jest projekt Marii Bitki "Plata", prezentowany w Galerii Aneks. Została zmieniona formuła i Maria Bitka prowadzi e-mail art, wysyłając osobom, zgłoszonym do stworzonego na potrzeby projektu mailingu, swoje filmy wideo oraz literackie komentarze do prac plastycznych (wystawa "Plata w nowej formie" dostępna pod adresem WystawPlata@gmail.com).

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu w kwietniu przenosi swoją działalność do Internetu tworząc wirtualną galerię i zapraszając na warsztaty, wykłady czy kursy.

- We wtorki zaprosimy odbiorców na warsztaty "Krecha. Rysunkowa gimnastyka", a w każdą środę na spotkanie warsztatowe w formie filmu instruktażowego "Zrób to w domu" - mówi Anna Łęgowik.

W każdy wtorek i środę GSW udostępni dla dzieci filmiki i pliki do pobrania, które pozwolą ciekawie i artystycznie spędzić czas w domu.

"Energetyczny Śmieszkowiec" to najprawdopodobniej zwierzę. Zawsze pełne energii, skoczne, radosne i wprowadzające nas w dobry nastrój. Konkurs ma charakter rysunkowo- malarski.

"Krecha. Rysunkowa gimnastyka" to rozwijający trening rysunkowy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt polega na udostępnianiu kart do niesztampowych, rysunkowych zabaw. Co tydzień nowy temat i nowe wyzwanie. Karty będzie można pobrać ze strony internetowej i wydrukować w domu.

"Zrób to w domu" to krótkie filmiki, pokazujące jak z materiałów dostępnych w domu tworzyć prace plastyczne. Działanie adresowane do najmłodszych odbiorców. Każdy filmik dotyczy nowego działania i innego zagadnienia. Premiery w środowe poranki na FB @gswopole, ale film można odtworzyć w dowolnym czasie.

Efekty prac obu rodzajów zajęć można przesłać w formie zdjęcia: info@galeriaopole.pl.